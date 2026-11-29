У понеділок, 30 листопада, в окремих областях упродовж усієї доби застосовуватимуть планові заходи з обмеження споживання електроенергії через наслідки ворожих атак на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Для всіх інших категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черг.

Нагадаємо, що 29 листопада, в частині областей вже діяли цілодобові відключення світла. Тоді електроенергію вимикали обсягом від однієї до трьох черг одночасно.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що влада та профільні відомства повинні давати людям чіткі відповіді щодо відновлення світла й води.

За словами глави держави, найбільш напруженою ситуація в енергетиці наразі залишається у Дніпрі та області, а також на Сумщині, Чернігівщині, Одещині та Харківщині.