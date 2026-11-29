В понедельник, 30 ноября, в отдельных областях на протяжении всех суток будут применяться плановые меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий вражеских атак на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Энергетики подчеркнули, что для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех остальных категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3,5 очередей.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах операторов распределения (облэнерго) в вашем регионе.