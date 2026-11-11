До 29% річних на дронах: скільки можна заробити з Inzhur MilTech і чи є ризик втратити гроші

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Мільярд гривень за три тижні. Саме стільки українці інвестували у виробництво дронів через фонд Inzhur MilTech після його запуску в серпні 2026 року. На кінець жовтня до інвестицій долучилися понад 34 тисячі людей, а обсяг залучених коштів сягнув майже 2 млрд грн.

Пропозиція виглядає привабливо: вхід від 1000 гривень, прогнозована середньорічна дохідність за три роки 25-29% річних, можливість продати інвестицію достроково.

Та є важливий нюанс – це не банківський депозит і не державні облігації. Гроші інвесторів спрямовуються через фонд у корпоративні облігації найбільшого приватного виробника дронів України Vyriy Industries. Звідки беруться такі високі відсотки, скільки реально можна заробити та як швидко повернути вкладені кошти?

РБК-Україна розповідає, як працює Inzhur MilTech і що варто знати перед інвестуванням.

Чому виробникам дронів потрібні мільярди гривень

За роки повномасштабної війни українська оборонна індустрія пройшла шлях від невеликих технологічних розробок до серійного виробництва. Але разом із масштабуванням зростає і потреба в обігових коштах: комплектуючі потрібно закуповувати заздалегідь, тоді як оплату за готову продукцію виробник нерідко отримує значно пізніше. Більше зброї означає, що потрібно інвестувати більше грошей у виробництво наперед.

Один із прикладів такого масштабування – Vyriy Industries, одна з найбільших українських дефенс-компаній, чию продукцію закуповують понад 200 військових підрозділів. Досі виробник покладався на власні кошти, банківські кредити, гранти та фінансування за державними контрактами. А в серпні 2026 року разом з інвесткомпанією Inzhur вперше запустили ще одне джерело: приватні інвестиції звичайних українців.

Vyriy випустив корпоративні облігації, а Inzhur стала андеррайтером цього випуску, взявши на себе організацію закритого розміщення цінних паперів. Іншими словами, відтепер люди можуть купити сертифікати фонду Inzhur MilTech, щоб підтримати Сили оборони України та отримати від цього дохід до 29% річних.

Inzhur запустили приватні інвестиції звичайних українців (фото: Inzhur MilTech)

Як працює Inzhur MilTech і що купує інвестор

Кожен українець може купити сертифікат фонду Inzhur MilTech. Фонд об’єднує внески людей і на ці кошти купує корпоративні облігації Vyriy Industries. Оборонна компанія використовує залучений капітал для розширення виробництва: закуповує компоненти, формує запаси та фінансує виробничі цикли.

За словами СЕО та власника Vyriy Олексія Бабенка, ці гроші не планують вкладати в експериментальний R&D або новий високоризиковий продукт. Йдеться про масштабування того, що Vyriy уже серійно виробляє і постачає.

Чому облігації не продають напряму, а використовують для цього фонд? Відповідно до наказу Міноборони, фінансова інформація Vyriy Industries засекречена, тому компанія не може провести публічний випуск облігацій.

Водночас за законом приватне розміщення доступне не більш як 150 інвесторам. Модель роботи через Inzhur MilTech дає змогу об’єднати невеликі внески багатьох людей в одну велику інвестицію.

Кожні 35 днів Vyriy сплачує фонду відсотки за облігаціями. Але замість виплати інвесторам дивідендів фонд купує на ці кошти нові облігації. Завдяки цьому зароблені відсотки теж починають приносити дохід, а вартість сертифікатів зростає.

Так відбувається капіталізація: зароблений дохід сам починає приносити новий дохід. Стежити за вартістю своїх сертифікатів та накопиченим доходом можна в застосунку Inzhur. Купити нові сертифікати фонду можна до 31 грудня 2026 року.

Дивіденди фонд виплачує під час його остаточного закриття, але за бажанням ви можете продати інвестицію в будь-який момент. Для цього достатньо подати заявку в застосунку Inzhur. Заявлений компанією строк продажу становить до трьох годин робочого дня, за актуальною ціною сертифіката.

Різниця буде в оподаткуванні: якщо продати сертифікати до закриття фонду, інвестиційний дохід оподатковується за ставкою 23% (18% ПДФО та 5% військового збору). Якщо дочекатися закриття фонду в липні 2029 року, дохід виплачується як дивіденди і оподатковується за ставкою 14% (9% ПДФО та 5% військового збору). Тому з погляду оподаткування залишатися до закриття фонду вигідніше.

Звідки беруться 25–29% річних і скільки можна заробити

Прогнозована середньорічна проста дохідність Inzhur MilTech за три роки становить 25-29% у гривні. Вона залежить від того, коли інвестор купує сертифікати: найвищу дохідність – до 29% річних – можуть отримати ті, хто долучився до фонду на старті в серпні 2026 року. Чим раніше інвестор вкладає гроші, тим на вищу прогнозовану дохідність може розраховувати.

Це пов'язано з тим, що строк роботи фонду обмежений – він завершить роботу в липні 2029-го. Відсотки за облігаціями Vyriy фонд кожні 35 днів вкладає в нові облігації. Тому ті, хто інвестував раніше, мають більше часу, щоб накопичити дохід на реінвестованих коштах.

У перший рік ставка за облігаціями становить 25% річних. На другий і третій роки Inzhur заклав у прогноз можливе зниження до 22%. Однак ця ставка не гарантована: Vyriy може її переглянути або достроково повернути позичені кошти після першого чи другого року. Тому фактичний заробіток залежатиме від дати інвестування, майбутньої ставки та строку вкладення.

У перший рік ставка за облігаціями становить 25% (фото: Inzhur MilTech)

Фінансовий цикл Vyriy Industries становить приблизно 30-70 днів. Це означає, що один і той самий капітал може кілька разів обертатися протягом року. Саме швидкість обороту робить високу вартість залучених коштів економічно прийнятною.

Наприклад, за розрахунком Inzhur станом на 6 листопада 2026 року, за вкладені 100 тис. грн можна купити 94 сертифікати. До липня 2029 року вони могли б зрости в ціні до 175 373,92 грн до оподаткування (або 163 981,57 грн після податків). Це прогноз за умовами на конкретну дату, а не гарантований результат. Актуальну суму можна розрахувати у калькуляторі на сайті Inzhur.

Які ризики мають врахувати інвестори

Головний ризик Inzhur MilTech – кредитний ризик Vyriy: якщо емітент не зможе виконувати зобов'язання, це може вплинути на вартість активів фонду. Облігації Vyriy не забезпечені заставою.

"Я не пропоную інвестору покладатися лише на наше добре ім'я. Inzhur MilTech зареєстрований НКЦПФР, ним управляє ліцензована компанія з управління активами", – пояснює засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій.

Те, що Inzhur може зробити і зробив, це максимально оцінити цей ризик до інвестиції. Компанія отримала і проаналізувала фінансову звітність Vyriy за 2024, 2025 роки та перше півріччя 2026 року. За публічно озвученими даними, у 2025 році Vyriy мав близько 11 млрд грн виручки, понад 2 млрд грн власного капіталу та 2,1 млрд грн EBITDA.

14 серпня Vyriy Industries та її облігації отримали довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB зі стабільним прогнозом, який має оновлюватися щоквартально. За результатами 2026 року аудит Inzhur MilTech проводитиме Deloitte.

Для підтвердження вартості активів фонду аудиторам відкриють фінансову звітність Vyriy Industries, щоб вони могли оцінити, чи має емітент можливість виконувати свої зобов'язання. Сам аудит фонду буде публічним, закрита фінансова звітність Vyriy Industries у ньому не розкриватиметься.

"Якщо Vyriy перестає виконувати зобов’язання, керуюча компанія діє від імені фонду: звертається до суду, може вимагати забезпечувальних заходів, арешту активів і рахунків та стягнення боргу у передбаченому законом порядку", – додає Журжій.

Чому дохідність Inzhur MilTech вища, ніж у ОВДП?

ОВДП – це фактично позика державі: кошти надходять до державного бюджету, а повернення інвестиції та виплату доходу забезпечує держава. Інвестор при цьому не визначає, на що саме підуть його гроші. Через Inzhur MilTech інвестор фінансує конкретну приватну оборонну компанію – Vyriy Industries.

Прогнозована дохідність фонду вища через вищий рівень ризику. Інвестор очікує додаткової дохідності за цей додатковий ризик. Є й податкова різниця: дохід фізособи від ОВДП не оподатковується, тоді як інвестиційний дохід від корпоративного інструменту оподатковується.

Наприклад, приблизно 17% за ОВДП після податків відповідають близько 22% до оподаткування корпоративними облігаціями. Різниця між цими 22% і купоном 25% фактично є премією за вищий ризик приватної компанії.

Якщо для інвестора важливіша нижча ймовірність втрати грошей, ОВДП можуть бути доречнішим вибором. Якщо він готовий приймати більший ризик заради потенційно вищого доходу, може розглядати Inzhur MilTech.

Українці вже можуть інвестувати в Vyriy Industries (фото: Inzhur MilTech)

Чи зможуть українці інвестувати в інших оборонних виробників?

На думку СЕО та засновника Inzhur Андрія Журжія, головне зараз – створити прецедент, який зможуть повторити інші оборонні компанії. Якщо модель фінансування Vyriy Industries покаже свою ефективність, її зможуть застосувати й для інших оборонних компаній. Головна умова: виробник має пройти фінансову перевірку та підтвердити здатність повертати залучені кошти.

Inzhur уже розглядає нові проєкти, але не поспішає з анонсами. Журжій наголошує, що у фінансових інструментах важлива не кількість запусків, а якість кожного з них.