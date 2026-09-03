ua en ru
Чт, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Українці інвестували у виробника дронів Vyriy Industries мільярд гривень: чому це важливо

14:03 03.09.2026 Чт
3 хв
promo
Фонд Inzhur MilTech відкрив можливість інвестувати у виробництво дронів Vyriy Industries
aimg Сергій Новіков
Українці інвестували у виробника дронів Vyriy Industries мільярд гривень: чому це важливо Українці за 20 днів інвестували у виробництво дронів мільярд гривень (фото: Inzhur MilTech)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українці за 20 днів інвестували 1 мільярд грн у виробництво безпілотників Vyriy Industries через фонд Inzhur MilTech. Залучені кошти від понад 20 тисяч українців допоможуть одному з найбільших виробників FPV-дронів збільшити обсяги постачання для Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Inzhur у Telegram-каналі.

Inzhur MilTech почав приймати інвестиції з 13 серпня. Прогнозована середньорічна проста дохідність фонду Inzhur MilTech за три роки становить 25-29% у гривні. Це єдиний фінансовий інструмент, який відкрив українцям можливість вкладати кошти у конкретного оборонного виробника з таким рівнем дохідності.

Читайте також: Виробник дронів розповів про новий FPV на оптоволокні: летить на 30 км

Для Vyriy Industries планують залучити до 5 млрд грн до кінця 2026 року, із них до 4 млрд грн – від роздрібних інвесторів. Інвестувати у фонд можна до 31 грудня 2026 року від 1 000 грн.

Як працюють інвестиції у виробництво дронів

Vyriy Industries випустила корпоративні облігації, а Inzhur виступив андеррайтером, тобто організатором їх розміщення. Українці купують сертифікати фонду Inzhur MilТech, а фонд об'єднує їхні внески та вкладає кошти в облігації виробника.

Такий спосіб залучення обрали через законодавчі обмеження. Фінансова інформація Vyriy Industries засекречена відповідно до наказу Міноборони, тому компанія не може провести публічний випуск облігацій.

Водночас приватне розміщення за законом доступне не більш як 150 інвесторам. Фонд дає змогу об’єднати невеликі внески тисяч людей в одну велику інвестицію.

Як мільярд допомагає масштабувати виробництво

Залучені гроші поповнюють обіговий капітал Vyriy Industries. Компанія зможе заздалегідь закуповувати більше комплектуючих, частина з яких потребує передоплати, виконувати більше контрактів і нарощувати постачання дронів.

Перед запуском Inzhur проаналізував фінансову звітність Vyriy Industries за 2024, 2025 роки та перше півріччя 2026 року.

14 серпня рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" присвоїло компанії та її облігаціям довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB зі стабільним прогнозом.

Рейтинг оновлюватиметься щокварталу. За результатами 2026 року фінансову звітність, зокрема вартість активів Inzhur MilTech, оцінить Deloitte.

Як почати інвестувати в безпілотники

Щоб проінвестувати у Vyriy Industries, потрібно верифікуватися та відкрити рахунок у застосунку Inzhur за допомогою Дії або BankID, обрати фонд Inzhur MilTech і купити сертифікати фонду.

Вийти з інвестиції можна в будь-який момент. Фонд викупить сертифікати за актуальною ціною продажу згідно з умовами та зарахує кошти. Заявлений строк – до 3 годин робочого дня. Детальніше про такі інвестиції можна прочитати на сторінці фонду Inzhur MilTech.

Читайте також: ЗСУ випробовують мобільні наземні дрони з автоматами (фото)

Що відомо про Inzhur та Vyriy Industries

Inzhur – це інвестиційна компанія, з якою українці та українки інвестують у прибуткові реальні об'єкти фондів нерухомості, державні цінні папери або конкретні оборонні підприємства, щоб пасивно заробляти на цьому.

Засновник і СЕО компанії – підприємець і інвестор Андрій Журжій. Станом на 1 вересня 2026 року в Inzhur уже інвестували понад 123 тис співвласників, а загальна вартість активів фондів перевищила 8,5 млрд грн. Ще понад 3,5 млрд грн знаходяться у портфелях інвесторів Inzhur у ОВДП.

Vyriy Industries – українська Defense Tech компанія, що розробляє та серійно виробляє автономні системи для роботи в реальних бойових умовах. Компанія створює цілісну екосистему рішень, сформовану на основі практичного досвіду війська, для закриття ключових місій на фронті – розвідки, зв’язку, ураження та логістики.

Vyriy співпрацює з понад 200 підрозділами Сил оборони України, що дозволяє швидко оновлювати продукти відповідно до потреб фронту. Продуктова лінійка компанії включає ударні FPV-системи, БпЛА літакового типу, наземні роботизовані комплекси, наземні станції керування та повітряні ретранслятори. Компанія є резидентом Дія.City.

Раніше ми розповідали, чим Україна збиває реактивні "Шахеди" та що відомо про Alexa Spatium, STING, P1-SUN, ZIRKA.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Дрони
Новини
У Києві сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію
У Києві сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію
Аналітика
Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК