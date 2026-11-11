До 29% годовых на дронах: сколько можно заработать с Inzhur MilTech и есть ли риск потерять деньги

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Миллиард гривен за три недели. Именно столько украинцы инвестировали в производство дронов через фонд Inzhur MilTech после его запуска в августе 2026 года. К концу октября к инвестициям присоединились более 34 тысяч человек, а объем привлеченных средств составил почти 2 млрд грн.

Предложение выглядит привлекательно: вход от 1000 гривен, прогнозируемая среднегодовая доходность за три года 25-29% годовых, возможность продать инвестицию досрочно.

Но есть важный нюанс – это не банковский депозит и не государственные облигации. Деньги инвесторов направляются через фонд в корпоративные облигации крупнейшего частного производителя дронов Украины Vyriy Industries. Откуда берутся такие высокие проценты, сколько можно заработать и как быстро вернуть вложенные средства?

РБК-Украина рассказывает, как работает Inzhur MilTech и что следует знать перед инвестированием.

Почему производителям дронов нужны миллиарды гривен

В годы полномасштабной войны украинская оборонная индустрия прошла путь от небольших технологических разработок до серийного производства. Но вместе с масштабированием растет и потребность в оборотных средствах: комплектующие нужно закупать заранее, в то время как оплату за готовую продукцию производитель нередко получает гораздо позже. Больше оружия означает, что нужно инвестировать больше денег в производство вперед.

Один из примеров такого масштабирования – Vyriy Industries, одна из крупнейших украинских дефенс-компаний, продукцию которых закупают более 200 военных подразделений. До сих пор производитель полагался на собственные средства, банковские кредиты, гранты и финансирование по государственным контрактам. А в августе 2026 вместе с инвесткомпанией Inzhur впервые запустили еще один источник: частные инвестиции обычных украинцев.

Vyriy выпустил корпоративные облигации, а Inzhur стала андеррайтером этого выпуска, взяв на себя компанию закрытого размещения ценных бумаг. Иными словами, теперь люди могут купить сертификаты фонда Inzhur MilTech, чтобы поддержать Силы обороны Украины и получить от этого доход до 29% годовых.

Inzhur запустили частные инвестиции обычных украинцев (фото: Inzhur MilTech)

Как работает Inzhur MilTech и что покупает инвестор

Каждый украинец может купить сертификат фонда Inzhur MilTech. Фонд объединяет взносы людей и на эти средства покупает корпоративные облигации Vyriy Industries. Оборонная компания использует привлеченный капитал для расширения производства: закупает компоненты, формирует запасы и финансирует производственные циклы.

По словам СЕО и владельца Vyriy Алексея Бабенко, эти деньги не планируют вкладывать в экспериментальный R&D или новый высокорисковый продукт. Речь идет о масштабировании того, что Vyriy уже серийно производит и снабжает.

Почему облигации не продают напрямую, а используют для этого фонд? Согласно приказу Минобороны финансовая информация Vyriy Industries засекречена, поэтому компания не может провести публичный выпуск облигаций.

В то же время, по закону частное размещение доступно не более 150 инвесторам. Модель работы через Inzhur MilTech позволяет объединить небольшие взносы многих людей в одну большую инвестицию.

Каждые 35 дней Vyriy платит фонду проценты по облигациям. Но вместо выплаты инвесторам дивидендов фонд покупает на эти средства новые облигации. Благодаря этому заработанные проценты тоже начинают приносить доход, а стоимость сертификатов растет.

Так происходит капитализация: заработанный доход сам начинает приносить новый доход. Следить за стоимостью своих сертификатов и накопленным доходом можно в приложении Inzhur. Купить новые сертификаты можно до 31 декабря 2026 года.

Дивиденд фонд выплачивает во время его окончательного закрытия, но по желанию вы можете продать инвестицию в любой момент. Для этого достаточно подать заявку в приложении Inzhur. Заявленный компанией срок продаж составляет до трех часов рабочего дня, по актуальной цене сертификата.

Разница будет в налогообложении: если продать сертификаты к закрытию фонда, инвестиционный доход облагается налогом по ставке 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Если дождаться закрытия фонда в июле 2029 года, доход выплачивается как дивиденды и облагается налогом по ставке 14% (9% НДФЛ и 5% военного сбора). Поэтому с точки зрения налогообложения оставаться до закрытия фонда выгоднее.

Откуда берутся 25–29% годовых и сколько можно заработать

Прогнозируемая среднегодовая простая доходность Inzhur MilTech за три года составляет 25-29% в гривне. Она зависит от того, когда инвестор покупает сертификаты: максимальную доходность – до 29% годовых – могут получить те, кто присоединился к фонду на старте в августе 2026 года. Чем раньше инвестор вкладывает деньги, тем на более высокую прогнозируемую доходность он может рассчитывать.

Это связано с тем, что срок работы фонда ограничен – он завершит работу в июле 2029 года. Каждые 35 дней фонд направляет проценты по облигациям Vyriy на покупку новых облигаций. Поэтому те, кто инвестировал раньше, имеют больше времени, чтобы накапливать доход за счет реинвестирования полученных процентов.

В первый год ставка по облигациям составляет 25% годовых. На второй и третий годы Inzhur заложил в прогноз возможное снижение до 22%. Однако эта ставка не гарантирована: Vyriy может пересмотреть ее или досрочно вернуть заемные средства после первого или второго года. Поэтому фактический доход будет зависеть от даты инвестирования, будущей ставки и срока вложения.

В первый год ставка по облигациям составляет 25% (фото: Inzhur MilTech)

Финансовый цикл Vyriy Industries составляет примерно 30-70 дней. Это означает, что один и тот же капитал может несколько раз оборачиваться в течение года. Именно скорость оборота делает высокую стоимость привлеченных средств экономически оправданной.

Например, по расчетам Inzhur на 6 ноября 2026 года, на вложенные 100 тыс. грн можно купить 94 сертификата. К июлю 2029 года их стоимость могла бы вырасти до 175 373,92 грн до налогообложения (или 163 981,57 грн после уплаты налогов). Это прогноз, основанный на условиях на конкретную дату, а не гарантированный результат. Актуальную сумму можно рассчитать в калькуляторе на сайте Inzhur.

Какие риски должны учесть инвесторы

Главный риск Inzhur MilTech – кредитный риск Vyriy: если эмитент не сможет выполнять обязательства, это может повлиять на стоимость активов фонда. Облигации Vyriy не обеспечены залогом.

"Я не предлагаю инвестору полагаться только на наше доброе имя. Inzhur MilTech зарегистрирован НКЦБФР, им управляет лицензированная компания по управлению активами", – объясняет основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий .

То, что Inzhur может сделать и сделал это максимально оценить этот риск к инвестиции. Компания получила и проанализировала финансовую отчетность Vyriy за 2024, 2025 и первое полугодие 2026 года. По публично озвученным данным, в 2025 году Vyriy имел около 11 млрд грн выручки , более 2 млрд грн собственного капитала и 2,1 млрд грн EBITDA.

14 августа Vyriy Industries и ее облигации получили долгосрочный кредитный рейтинг uaBBB со стабильным прогнозом , который должен обновляться ежеквартально. По результатам 2026 аудит Inzhur MilTech будет проводить Deloitte.

Для подтверждения стоимости активов фонда аудиторам откроют финансовую отчетность Vyriy Industries, чтобы они могли оценить, имеет ли эмитент возможность выполнять свои обязательства. Сам аудит фонда будет публичным, закрытая финансовая отчетность Vyriy Industries в нем не будет раскрываться.

"Если Vyriy перестает выполнять обязательства, управляющая компания действует от имени фонда: обращается в суд, может потребовать обеспечительных мер, ареста активов и счетов и взыскания долга в предусмотренном законом порядке", – добавляет Журжий.

Почему доходность Inzhur MilTech выше, чем у ОВГЗ?

ОВГЗ – это фактически ссуда государству: средства поступают в государственный бюджет, а возврат инвестиции и выплату дохода обеспечивает государство. Инвестор при этом не определяет, на что пойдут его деньги. Через Inzhur MilTech инвестор финансирует конкретную частную оборонную компанию – Vyriy Industries.

Прогнозируемая доходность фонда выше из-за более высокого уровня риска. Инвестор ожидает дополнительной доходности за этот дополнительный риск. Есть и налоговая разница: доход физлица от ОВГЗ не облагается налогом , тогда как инвестиционный доход от корпоративного инструмента облагается налогом.

Например, примерно 17% по ОВГЗ после налогов соответствуют около 22% к налогообложению корпоративными облигациями. Разница между этими 22% и купоном 25% фактически является премией за более высокий риск частной компании.

Если для инвестора важнее низкая вероятность потери денег, ОВГЗ могут быть более уместным выбором. Если он готов принимать больший риск для потенциально более высокого дохода, может рассматривать Inzhur MilTech.

Украинцы уже могут инвестировать в Vyriy Industries (фото: Inzhur MilTech)

Смогут ли украинцы инвестировать в других оборонных производителей?

По мнению СЕО и основателя Inzhur Андрея Журжия, главное сейчас создать прецедент, который смогут повторить другие оборонные компании. Если модель финансирования Vyriy Industries покажет свою эффективность, то ее смогут применить и для других оборонных компаний. Главное условие: производитель должен пройти финансовую проверку и подтвердить способность возвращать средства.

Inzhur уже рассматривает новые проекты, но не торопится с анонсами. Журжий отмечает, что в финансовых инструментах важно не количество запусков, а качество каждого из них.