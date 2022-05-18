Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России

С начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли более 28 300 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 440 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
Напомним, украинские разведчики получили документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1 танковой армии вооруженных сил РФ. Уже к середине марта сдались в плен около ста российских танкистов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.