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Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери России

Фото: потери России составляют более 28300 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли более 28 300 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 440 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 28300 (+400) человек ликвидировано
  • Танки - 1251 (+16)
  • Боевые бронированные машины - 3043 (+34) од,
  • Артиллерийские системы - 586 (+8)
  • РСЗО - 199 (+1)
  • Средства ПВО - 91 (+1)
  • Самолеты - 202 (+1)
  • Вертолеты - 167 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 441 (+5)
  • Крылатые ракеты - 102 (+5)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2137 (+28)
  • Специальная техника - ​43 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Напомним, украинские разведчики получили документальные подтверждения потерь живой силы и техники 1 танковой армии вооруженных сил РФ. Уже к середине марта сдались в плен около ста российских танкистов.

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