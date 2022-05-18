Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії

З початку повномасштабної війни в Україні російські війська втратили понад 28 300 військовослужбовців з особового складу. При цьому знищено понад 440 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, українські розвідники отримали документальні підтвердження втрат живої сили і техніки 1 танкової армії Збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.
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