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Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: втрати Росії становлять понад 28300 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни в Україні російські війська втратили понад 28 300 військовослужбовців з особового складу. При цьому знищено понад 440 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано
  • Танки - 1251 (+16)
  • Бойові броньовані машини - 3043 (+34) од,
  • Артилерійські системи - 586 (+8)
  • РСЗВ - 199 (+1)
  • Засоби ППО - 91 (+1)
  • Літаки - 202 (+1)
  • Вертольоти - 167 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5)
  • Крилаті ракети - 102 (+5)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2137 (+28)
  • Спеціальна техніка - 43 (+0).

У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, українські розвідники отримали документальні підтвердження втрат живої сили і техніки 1 танкової армії Збройних сил РФ. Вже до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів.

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