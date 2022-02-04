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Більше 280 символів: Twitter розпочав тестування функції "Статтья"

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П'ятниця 04 лютого 2022 16:29
Більше 280 символів: Twitter розпочав тестування функції "Статтья" Фото: Twitter розпочав тестування функції "Статтья" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Twitter почала тестування нової функції мікроблогу. Вона дозволить переступити ліміт символів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Декілька років тому Twitter збільшив ліміт символів зі 140 до 280, щоб дати користувачам більше свободи. Втім, навіть цього інколи не завжди достатньо.

Аби розв'язати цю проблему, користувачі мікроблогу почали використовувати "tweetstorm", для позначення серії взаємопов’язаних публікацій. Дехто навіть просто публікує зображення довгих заяв.

Цього ж разу компанія вирішила попрацювати над новою функцією, аби задовольнити потреби тих, хто хоче ділитися своїми думками в одній довгій статті. Функція "Статті у Твіттер" поки що залишається загадкою. Неясно, чи стане вона доступною для всіх користувачів мікроблогу, або ж буде ексклюзивною для передплатників Twitter Blue.

Також не усі були раді такому нововведенню від компанії. Дехто вважає, що це може знизити активність, оскільки ланцюжок публікацій часто викликає множинні фідбеки від інших користувачів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Facebook вперше в історії не виріс за кількістю активних користувачів.

Тим часом Meta планує побудувати найшвидший комп'ютер у світі. Його розробку завершать в середині 2022 року.

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