Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Согласно итогам Meta за четвертый квартал 2021 года:

MAU (ежемесячные активные пользователи) - показатель остался на стабильном уровне - 2,9 млрд пользователей;

DAU (ежедневные активные пользователи) - этот показатель впервые за историю социальной сети - упал. Во время третьего квартала эта цифра была на уровне 1,93 млрд. Теперь - 1,929 млрд.

TechCrunch предполагает, что компания Meta, вследствие многолетней деятельности на мировом рынке - привлекла внимание максимально доступного количества людей, в связи с чем ее рост уже не сможет быть столь же активным. В то же время корпорация начала вкладывать больше усилий в развитие мессенджера WhatsApp и фотоблога Instagram.

Как отмечает CNBC вследствие неутешительных итогов, акции Facebook упали аж на 20%.

Выручка за квартал составила 33,67 млрд долларов против 33,4 млрд ожидаемых. В то же время инвесторы были недовольны выручкой Meta на первый квартал 2022 года - 27-29 млрд долларов, в то время, когда ожидалось не менее 30 млрд долларов.

Компания Цукерберга объяснила уменьшение выручки новыми правилами Apple относительно приватности пользователей. Якобы, из-за этого корпорация недозаработает около 10 млрд долларов.