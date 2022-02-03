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Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей

Новина українською →
США , Четверг 03 февраля 2022 10:49
Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей Фото: Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть Facebook остановилась в росте относительно числа активных пользователей. Это произошло впервые за историю существования платформы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Согласно итогам Meta за четвертый квартал 2021 года:

  • MAU (ежемесячные активные пользователи) - показатель остался на стабильном уровне - 2,9 млрд пользователей;

  • DAU (ежедневные активные пользователи) - этот показатель впервые за историю социальной сети - упал. Во время третьего квартала эта цифра была на уровне 1,93 млрд. Теперь - 1,929 млрд.

TechCrunch предполагает, что компания Meta, вследствие многолетней деятельности на мировом рынке - привлекла внимание максимально доступного количества людей, в связи с чем ее рост уже не сможет быть столь же активным. В то же время корпорация начала вкладывать больше усилий в развитие мессенджера WhatsApp и фотоблога Instagram.

Как отмечает CNBC вследствие неутешительных итогов, акции Facebook упали аж на 20%.

Выручка за квартал составила 33,67 млрд долларов против 33,4 млрд ожидаемых. В то же время инвесторы были недовольны выручкой Meta на первый квартал 2022 года - 27-29 млрд долларов, в то время, когда ожидалось не менее 30 млрд долларов.

Компания Цукерберга объяснила уменьшение выручки новыми правилами Apple относительно приватности пользователей. Якобы, из-за этого корпорация недозаработает около 10 млрд долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Meta заявила о намерении построить самый быстрый компьютер в мире. Его разработку завершат в середине 2022 года.

Также корпорация работает над тактильной перчаткой, которая позволит ощущать предметы в виртуальной реальности.

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