Более 28 700 военных и 460 беспилотников: Генштаб назвал потери России

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 28 700 военных. При этом было уничтожено 460 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 19 мая ориентировочно составляют:
Напомним, группировка Объединенных сил продолжает оборонительную операцию на Донецком и Луганском направлениях. За сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.
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