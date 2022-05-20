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Более 28 700 военных и 460 беспилотников: Генштаб назвал потери России

Фото: с начала войны Россия потеряла более 28 700 военных и 460 беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли более 28 700 военных. При этом было уничтожено 460 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 19 мая ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 28700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1263 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 3090 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 596 (+1) ед,
  • РСЗО - 200 (+1) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 204 (+1) ед,
  • вертолетов - 168 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 460 (+5),
  • крылатые ракеты - 103 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед,
  • специальная техника - 43 (+0).

Напомним, группировка Объединенных сил продолжает оборонительную операцию на Донецком и Луганском направлениях. За сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.

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