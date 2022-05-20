Більше 28 700 військових і 460 безпілотників: Генштаб назвав втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили понад 28 700 військових. При цьому було знищено 460 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 19 травня орієнтовно становлять:
Нагадаємо, угруповання Об'єднаних сил продовжує оборонну операцію на Донецькому і Луганському напрямках. За добу там знищено 28 одиниць російської техніки.
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