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Більше 28 700 військових і 460 безпілотників: Генштаб назвав втрати Росії

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 08:47
Більше 28 700 військових і 460 безпілотників: Генштаб назвав втрати Росії Фото: з початку війни Росія втратила понад 28 700 військових і 460 безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили понад 28 700 військових. При цьому було знищено 460 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 19 травня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 28700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1263 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 3090 (+27) од,
  • артилерійських систем - 596 (+1) од,
  • РСЗВ - 200 (+1) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків - 204 (+1) од,
  • вертольотів - 168 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 460 (+5),
  • крилаті ракети - 103 (+0),
  • Кораблі / катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2162 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 43 (+0).

Нагадаємо, угруповання Об'єднаних сил продовжує оборонну операцію на Донецькому і Луганському напрямках. За добу там знищено 28 одиниць російської техніки.

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