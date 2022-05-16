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Более 27700 военных и 165 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях России

Фото: Россия потеряла более 27700 военнослужащих в войне с Украиной (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли из личного состава более 27 700 военнослужащих. При этом были уничтожены 165 вертолетов войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 27700 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 1228 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 577 (+22) ед,
  • РСЗО - 195 (+0) ед,
  • средства ПВО - 89 (+0) ед,
  • самолетов - 200 (+0) ед,
  • вертолетов - 165 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 427 (+11),
  • крылатые ракеты - 97 (+2),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,
  • специальная техника - 42 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Напомним, ВСУ в течение суток поразили 11 воздушных целей российских оккупантов.

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