Более 27700 военных и 165 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях России

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли из личного состава более 27 700 военнослужащих. При этом были уничтожены 165 вертолетов войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Напомним, ВСУ в течение суток поразили 11 воздушных целей российских оккупантов.
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