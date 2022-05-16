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Украинские военные сбили за день 2 российских вертолета, 7 БпЛА и 2 крылатые ракеты

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Понедельник 16 мая 2022 00:28
Украинские военные сбили за день 2 российских вертолета, 7 БпЛА и 2 крылатые ракеты Фото: сбитый ВСУ российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" (t.me/u_now)
Автор: Владимир Костырин

Украинские Зенитные ракетные войска Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск в течение суток поразили 11 воздушных целей российских оккупантов. Были сбиты два вертолета, семь беспилотников и две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 15 мая сбили две крылатые ракеты, три БпЛА "Орлан-10" и вертолет Ка-52. Противовоздушной обороной Сухопутных войск также поражен вертолет Ми-28 и четыре БпЛА "Орлан-10"", - говорится в публикации.

Таким образом, за минувшие сутки были сбиты 11 вражеских воздушных целей:

  • 2 вертолета (Ка-52, Ми-28);
  • 7 БпЛА (ОТР);
  • 2 крылатые ракеты.

Также 15 мая наша ударная авиация Воздушных Сил нанесла очередные удары по водной переправе оккупантов - тут речь идет о переправе через реку Ингулец.

Украинские истребители продолжали патрулирование воздушного пространства страны, а штурмовики и бомбардировщики наносили ракетно-бомбовые удары по позициям войск РФ, скоплению сил и колоннам вражеской техники.

Ранее сообщалось, что 15 мая батальон терробороны ВСУ вышел на государственную границу с РФ в Харьковской области.

Также мы писали, что за день бойцы ВСУ на Донбассе отбили 17 вражеских атак и уничтожили более 80 российских оккупантов.

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