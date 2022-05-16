Більше 27700 військових і 165 вертольотів: Генштаб розповів про втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців. При цьому були знищені 165 вертольотів військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно складають:
За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, ЗСУ протягом доби вразили 11 повітряних цілей російських окупантів.
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