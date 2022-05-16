RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше 27700 військових і 165 вертольотів: Генштаб розповів про втрати Росії

Фото: Росія втратила понад 27700 військовослужбовців у війні з Україною (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців. При цьому були знищені 165 вертольотів військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 1 228 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 2974 (+16) од,
  • артилерійських систем - 577 (+22) од,
  • РСЗВ - 195 (+0) од,
  • засоби ППО - 89 (+0) од,
  • літаків - 200 (+0) од,
  • вертольотів - 165 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
  • крилаті ракети - 97 (+2),
  • Кораблі / катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 42 (+0).

За даними Генштабу, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ протягом доби вразили 11 повітряних цілей російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійська РФВійна Росії проти України