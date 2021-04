Более 27 млн гривен дохода и миллионы долларов на счету: что задекларировал глава НБУ

Согласно документу, 19,03 млн грн составила заработная плата Шевченко в Укргазбанке. На должности главы НБУ он получил 2,4 млн грн зарплаты. Жена Шевченко Юлия получила 20,8 тысячи гривен зарплаты за 2020 год от страховой компании "Универсальный полис".

Глава НБУ совместно с женой задекларировал 3,4 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в BofA Merrill Lunch, 1,2 млн грн процентов в Banque Lombard Odier and Co LTD, 187 тысяч грн страховых выплат, 163 тысяч грн выплат по облигациям в Ощадбанке.

На банковских счетах в Укргазбанке Шевченко хранит 647 тысяч грн и 166 тысяч евро. На совместных с женой счетах за границей в банке Banque Lombard Odier & Co LTD содержатся 3,2 млн долларов и 6,6 тысяч евро, еще 147 тысячи евро - на персональном счету Шевченко в Expobank.

Также глава центробанка и его супруга владеют квартирой в Киеве площадью 304 квадратных метра и двумя машиноместами. В пользовании у них квартира в Киеве площадью 72 кв.м, домовладение в Киевской области (село Забирья) площадью 208 кв.м и два земельных участка по 25 га и 308 кв.м Кроме этого Юлия Шевченко владеет земельным участком в Крыму.

Кирилл Шевченко задекларировал автомобиль Рeugeot PARTNER 2016 года выпуска и квадроцикл OUTLADER (2018). В праве собственности семьи Шевченко находятся автомобили Mercedes-Benz (2012 года) и Land Rover (2013 года). Также глава НБУ владеет правом пользования на катер Super Air Nautique G23.