Понад 27 млн гривень доходу і мільйони доларів на рахунку: що задекларував глава НБУ

Згідно з документом, 19,03 млн грн склала заробітна плата Шевченка в Укргазбанку. На посаді голови НБУ він отримав 2,4 млн грн зарплати. Дружина Шевченка Юлія отримала 20,8 тисячі гривень зарплати за 2020 рік від страхової компанії "Універсальний поліс".

Голова НБУ спільно з дружиною задекларував 3,4 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав в BofA Merrill Lunch, 1,2 млн грн відсотків Banque Lombard Odier and Co LTD, 187 тисяч грн страхових виплат, 163 тисяч грн виплат по облігаціях в Ощадбанку.

На банківських рахунках в Укргазбанку Шевченка зберігає 647 тисяч грн і 166 тисяч євро. На спільних з дружиною рахунках за кордоном в банку Banque Lombard Odier & Co LTD містяться 3,2 млн доларів і 6,6 тисяч євро, ще 147 тисяч євро - на персональному рахунку Шевченка в Expobank.

Також глава центробанку і його дружина володіють квартирою в Києві площею 304 квадратних метри і двома машиномісцями. В користуванні у них квартира в Києві площею 72 кв. м, домоволодіння в Київській області (село Забір'я) площею 208 кв. м та дві земельні ділянки по 25 га і 308 кв. м Крім цього Юлія Шевченко володіє земельною ділянкою в Криму.

Кирило Шевченко задекларував автомобіль Рeugeot PARTNER 2016 року випуску і квадроцикл OUTLADER (2018). У праві власності родини Шевченків знаходяться автомобілі Mercedes-Benz (2012 року) і Land Rover (2013 року). Також глава НБУ володіє правом користування на катер Super Air Nautique G23.