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Українців попередили про можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею: що відомо

П'ятниця 23 серпня 2024 15:00
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Українців попередили про можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею: що відомо Фото: кордон України та Росії, пункт пропуску "Шегині-Медика" (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

О 9:00 ранку 26 серпня в межах пункту пропуску "Шегині", що на польсько-українському кордоні, розпочнуться планові ремонтні роботи. Українців попередили про можливе сповільнення руху на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну служби України.

Ремонт буде проводитись на двох смугах руху.

"Йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України", - уточнили в ДПСУ.

Зазначається, що ремонт триватиме півтора місяця.

Пункт пропуску "Шегині-Медика"

"Шегині-Медика" - один із найважливіших автомобільних пунктів пропуску на кордоні між Україною та Польщею. Він розташований між українським селом Шегині (Львівська область) та польським селом Медика (Підкарпатське воєводство) та працює цілодобово.

Пункт пропуску забезпечує не лише автомобільний, але й пішохідний рух. Він відіграє важливу роль у забезпеченні торгівлі та транзиту між двома країнами. Через нього проходить значний потік вантажів і пасажирів, гуманітарної допомоги. Він набув ще більшої важливості в умовах війни Росії проти України, адже прийняв велику кількість українських біженців з 2022 року.

У 2023 році тривалий час польські фермери блокували проїзд вантажівок через кордон України з Польщею. Наразі ця проблема вирішена, однак ДПСУ попереджає, що подібне може статися у майбутньому.

Нагадаємо, ДПСУ повідомляла, що з 21 серпня при перетині кордону з Угорщиною можливі затримки через комплекси робіт, які будуть проведені на пунктах пропуску.

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