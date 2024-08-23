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Украинцев предупредили о возможном замедлении движения на границе с Польшей: что известно

Пятница 23 августа 2024 15:00
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Украинцев предупредили о возможном замедлении движения на границе с Польшей: что известно Фото: граница Украины и России, пункт пропуска "Шегини-Медика" (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В 9:00 утра 26 августа в пункте пропуска "Шегини" на польско-украинской границе начнутся плановые ремонтные работы. Украинцев предупредили о возможном замедлении движения в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Ремонт будет производиться на двух полосах движения.

"Речь идет о полосах для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины", - уточнили в ГНСУ.

Отмечается, что ремонт продлится полтора месяца.

Пункт пропуска "Шегини-Медика"

"Шегини-Медика" - один из важнейших автомобильных пунктов пропуска на границе между Украиной и Польшей. Он расположен между украинским селом Шегини (Львовская область) и польским селом Медика (Подкарпатское воеводство) и работает круглосуточно.

Пункт пропуска обеспечивает не только автомобильное, но и пешеходное движение. Он играет немаловажную роль в обеспечении торговли и транзита между двумя странами. Через него проходит значительный поток грузов и пассажиров, гуманитарной помощи. Он приобрел еще большую важность в условиях войны России против Украины, так как принял большое количество украинских беженцев с 2022 года.

В 2023 году польские фермеры долгое время блокировали проезд грузовиков через границу Украины с Польшей. Пока эта проблема решена, однако ГПСУ предупреждает, что подобное может произойти в будущем.

Напомним, ГПСУ сообщала, что с 21 августа при пересечении границы с Венгрией возможны задержки из-за комплексов работ, которые будут проведены на пунктах пропуска.

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