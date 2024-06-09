ua en ru
Нд, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські фермери не заблокували "Шегині", але це може статися в майбутньому, - ДПСУ

Шегині, Неділя 09 червня 2024 17:44
UA EN RU
Польські фермери не заблокували "Шегині", але це може статися в майбутньому, - ДПСУ Фото: пункт пропуску "Шегині" не заблокували сьогодні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Попри анонси, польські фермери не розпочали сьогодні, 9 червня, блокування проїзду на пункті пропуску "Шегині-Медика". Однак не можна виключати, що цього не станеться в майбутньому.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це була попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні може початися блокування на пункті пропуску "Шегині-Медика". На щастя, як ми бачимо, блокування не почалося. Але, зважаючи на те, що це вже було анонсовано, не можна виключати, що в майбутньому цей напрямок можуть заблокувати", - сказав речник ДПСУ.

За його словами, більше детально прикордонна служба зможе повідомляти про це, коли буде отримувати відповідну інформацію від польських колег.

"Більш детально зможемо повідомити про це, коли матимемо інформацію від польських колег, що такі дії плануються на якийсь час чи коли такі дії розпочнуться. Але сподіваємось, що цього не відбудеться", - додав Демченко.

Ситуація на кордоні України з Польщею

Тривалий час польські фермери блокували проїзд вантажівок через кордон України з Польщею. Блокування стосувалося руху вантажівок в обидва боки. Після переговорів між Україною, Польщею та протестувальниками, кордон вдалося розблокувати.

Однак днями стало відомо про плани польських фермерів знову заблокувати проїзд через кордон в пункті пропуску "Шегині-Медика". Очікувалося, що блокування триватиме аж до вересня. Однак було не зрозуміло, проїзд якого виду транспорту поляки збиралися блокувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща ДПСУ Кордон з Україною
NEWS
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут