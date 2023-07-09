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До +26, місцями невеликі короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра

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Неділя 09 липня 2023 14:10
До +26, місцями невеликі короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра Фото: прогноз погоди на завтра, 10 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, крім крайнього заходу та півдня, місцями можливі короткочасні дощі. Температура сягатиме позначки +26 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Вночі в Карпатах та на сході, вдень в Україні, крім крайнього заходу та півдня, місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер очікується північно-західний 7-12 м/с, вночі у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +23 до +6 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +22 до +24 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +18 вночі й від +23 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +13 до +18 вночі й від +22 до +25 вдень.

На зображенні може бути: карта та текст

Фото: прогноз погоди на 10 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +16, а вдень - від +21 до +26 градусів.

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