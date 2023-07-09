До +26, местами небольшие кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра

В Украине, кроме крайнего запада и юга, местами возможны кратковременные дожди. Температура будет достигать отметки +26 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Ночью в Карпатах и на востоке, днем в Украине, кроме крайнего запада и юга, местами небольшой кратковременный дождь; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается северо-западный 7-12 м/с, ночью в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +23 до +6 днем;

на севере будет колебаться от +13 до +15 ночью и от +22 до +24 днем;

на юге будет колебаться от +13 до +18 ночью и от +23 до +29 днем;

на востоке будет колебаться от +13 до +18 ночью и от +22 до +25 днем.

Фото: прогноз погоды на 10 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет составлять от +11 до +16, а днем - от +21 до +26 градусов.