UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

До +26, короткочасні дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 25.07.2026 Сб
1 хв
Дощі не покидають Україну, але сьогодні їх буде менше
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 25 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 25 липня, в Україні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Температура підніметься до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°, в Карпатах 13-18°.

Фото: якою буде погода в Україні 25 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність.

Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°

Нагадаємо, раніше цього тижня синоптики попереджали про дощі, грози та температурні гойдалки в Україні.

Також фахівці попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві