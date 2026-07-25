До +26, кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26 °, в Карпатах 13-18 °.

Фото: какой будет погода в Украине 25 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность.

Днем по области местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26°, в Киеве около 25°