До +26, кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 25 июля, в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +26°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 21-26 °, в Карпатах 13-18 °.
Фото: какой будет погода в Украине 25 июля (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность.
Днем по области местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 21-26°, в Киеве около 25°
Напомним, ранее на этой неделе синоптики предупреждали о дождях, грозах и температурных качелях в Украине.
Также специалисты предупреждали о магнитных бурях в конце июля .