До +26, короткочасні дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 25 липня, в Україні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Температура підніметься до +26°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 21-26°, в Карпатах 13-18°.
Фото: якою буде погода в Україні 25 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність.
Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°
Нагадаємо, раніше цього тижня синоптики попереджали про дощі, грози та температурні гойдалки в Україні.
Також фахівці попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.