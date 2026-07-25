До +26, короткочасні дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 25 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Сьогодні, 25 липня, в Україні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Температура підніметься до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°, в Карпатах 13-18°. Фото: якою буде погода в Україні 25 липня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°