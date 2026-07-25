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До +26, короткочасні дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 25.07.2026 Сб
1 хв
Дощі не покидають Україну, але сьогодні їх буде менше
aimg Тетяна Степанова
До +26, короткочасні дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 25 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Сьогодні, 25 липня, в Україні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Температура підніметься до +26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°, в Карпатах 13-18°.

До +26, короткочасні дощі та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 25 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність.

Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°

Нагадаємо, раніше цього тижня синоптики попереджали про дощі, грози та температурні гойдалки в Україні.

Також фахівці попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.

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