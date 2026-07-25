До +26, кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 25 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

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Сегодня, 25 июля, в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 21-26 °, в Карпатах 13-18 °. Фото: какой будет погода в Украине 25 июля (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем по области местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 21-26°, в Киеве около 25°