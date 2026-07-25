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До +26, кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 25.07.2026 Сб
1 мин
Дожди не покидают Украину, но сегодня их будет меньше
aimg Татьяна Степанова
До +26, кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 25 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Сегодня, 25 июля, в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 21-26 °, в Карпатах 13-18 °.

До +26, кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 25 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность.

Днем по области местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 21-26°, в Киеве около 25°

Напомним, ранее на этой неделе синоптики предупреждали о дождях, грозах и температурных качелях в Украине.

Также специалисты предупреждали о магнитных бурях в конце июля .

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