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ОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року

14:44 27.10.2026 Вт
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aimg Сергій Новіков
ОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року ОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за 2026 рік (фото: пресслужба ОККО)
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За дев’ять місяців 2026 року група компаній ОККО сплатила до бюджету 26,1 млрд грн податків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року податкові платежі ОККО зросли на 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт групи компаній ОККО.

Як зазначають у компанії, із загальної суми понад 4,8 млрд грн становлять податки від операційної діяльності.

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Зокрема, податок на прибуток, ПДВ (без імпортного), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Ще понад 21,2 млрд грн - податки, сплачені під час імпорту.

Окрім сплати податків, ОККО продовжує підтримувати військових та гуманітарні проєкти. За три квартали 2026 року компанія спрямувала на це майже 1 млрд грн.

Зокрема, приблизно по 300 млн грн - на ініціативу "Зігріваємо захисників" та знижки для військових у застосунку "Армія+". Ще близько 200 млн грн - на ініціативу "ОКО ЗА ОКО. Дронопад". Решту коштів спрямували на інші військові та гуманітарні проєкти.

ОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року
Сплата податків компанією ОККО (скриншот)

"Попри непрості часи ми продовжуємо розвивати бізнес, сплачувати податки, допомагати військовим та інвестувати в нові виробництва й інфраструктурні проєкти. Для нас важливо підтримувати Україну сьогодні й створювати можливості для її подальшого розвитку. Все це зміцнює довіру міжнародних партнерів і допомагає залучати фінансування для нових проєктів в Україні", – сказав віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ОККО спрямувала на підтримку Сил оборони України та благодійні проєкти понад 4,6 млрд грн. Компанія також входить до топ-10 найбільших бізнес-донаторів України за рейтингом NV Бізнес і стала "АЗС року 2026" за версією "НафтоРинку".

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