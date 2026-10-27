ОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 года

За девять месяцев 2026 года группа компаний ОККО уплатила в бюджет 26,1 млрд грн налогов. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году налоговые платежи ОККО выросли на 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет группы компаний ОККО.

Как отмечают в компании, из общей суммы более 4,8 млрд. грн. составляют налоги от операционной деятельности.

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В частности, налог на прибыль, НДС (без импортного), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю и сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Еще более 21,2 млрд грн – налоги, уплаченные во время импорта.

Кроме уплаты налогов, ОККО продолжает поддерживать военные и гуманитарные проекты. За три квартала 2026 года компания направила на это около 1 млрд грн.

В частности, примерно по 300 млн грн – на инициативу "Согреваем защитников" и скидки для военных в приложении "Армия+". Еще около 200 млн грн – на инициативу "ОКО ЗА ОКО. Дронопад". Остальные средства были направлены на другие военные и гуманитарные проекты.

Уплата налогов компанией ОККО (скриншот)

"Несмотря на непростые времена, мы продолжаем развивать бизнес, платить налоги, помогать военным и инвестировать в новые производства и инфраструктурные проекты. Для нас важно поддерживать Украину сегодня и создавать возможности для ее дальнейшего развития. Все это укрепляет доверие международных партнеров и помогает привлекать финансирование для новых проектов в Украине", - сказал вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.