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ОККО стала "АЗС року 2026" за версією "НафтоРинку"

14:38 29.09.2026 Вт
2 хв
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aimg Анна Березіна
ОККО стала "АЗС року 2026" за версією "НафтоРинку" ОККО стала переможцем конкурсу "АЗС року 2026" (фото: ОККО)
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Мережа OKKO отримала головну нагороду "АЗС року 2026" від профільного видання "НафтоРинок". Крім того, ОККО перемогла в категорії "Технологічна АЗС" та стала фіналісткою ще у чотирьох номінаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати премії "АЗС року 2026" від "НафтоРинок".

Переможців конкурсу оголосили 22 вересня під час конференції "PROкачай АЗС 2026".

У яких категоріях перемогла ОККО

У категорії "Технологічна АЗС" журі відзначило рішення, які ОККО впроваджує для розвитку нового формату АЗК та покращення клієнтського досвіду.

Зокрема, серед ключових технологічних рішень нового формату – OKKO Drive та селф-сервіси, серед яких: OKKO Pay та каси самообслуговування. Також власна цифрова система Smart Kitchen, яка допомагає пришвидшити видачу замовлень і мінімізувати кількість списань за рахунок оптимізації процесів.

ОККО стала &quot;АЗС року 2026&quot; за версією &quot;НафтоРинку&quot;
Мережа ОККО отримала головну нагороду премії "АЗС року 2026" (фото: ОККО)

Загалом ОККО увійшла до фіналу у шести категоріях. Окрім головної та технологічної номінацій, мережа стала фіналістом в категоріях "Найсмачніша АЗС", "Кавова АЗС", "Стильна АЗС" та "Зручна АЗС".

Що відомо про нагороду "АЗС року 2026"

Конкурс "АЗС року 2026" проводить профільне видання "НафтоРинок". Учасників оцінювали професійне журі та незалежні експерти галузі.

Серед критеріїв – комфорт для водіїв і пасажирів, сучасні технологічні рішення, гастрономічна та кавова пропозиції, концепція та дизайн АЗК, а також клієнтський досвід.

ОККО стала &quot;АЗС року 2026&quot; за версією &quot;НафтоРинку&quot;
Крім головної нагороди ОККО стала переможцем технічної номінації (фото: ОККО)

Цьогорічна конференція "PROкачай АЗС 2026: FOOD&TECH" об’єднала представників паливного ринку та суміжних напрямів.

Протягом двох днів учасники обговорювали інновації, ділилися практичними кейсами та презентували рішення для сучасних АЗК – від food-напряму до технологічного обладнання.

Нагадаємо, влітку мережа ОККО презентувала новий формат АЗК. Перші комплекси вже працюють в Ірпені та Гатному на Київщині.

До 2029 року OKKO планує інвестувати в розвиток нового формату ще 120 млн доларів та реконструювати близько 60 чинних АЗК і побудувати ще 20 нових комплексів.

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