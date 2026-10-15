ОККО та "Повернись живим" посилюють протидію реактивним дронам: що відомо

Мережа АЗК ОККО та фонд "Повернись живим" нарощують зусилля з пошуку рішень у боротьбі з реактивними дронами. У межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" партнери закупили та передали військовим 80 реактивних дронів-перехоплювачів на суму 13,6 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Новий виклик для ППО

Поява реактивних ударних дронів створює новий технологічний виклик для системи протиповітряної оборони. Такі дрони рухаються зі швидкістю 400–500 км/год, можуть розганятися до 800 км/год та підніматися на висоту понад 5000 метрів.

Водночас українські FPV-перехоплювачі, якими "Повернись живим" уже забезпечує військових у межах проєкту «Дронопад», розвивають швидкість 300–350 км/год. Цього достатньо, щоб збивати “звичайні” шахеди та розвідувальні БПЛА, але для протидії новій загрозі потрібні перехоплювачі з іншими технічними характеристиками.

"Від вересня фонд активно закуповує тестові зразки дронів-перехоплювачів від різних виробників і передає їх військовим. Уже маємо перші успішні перехоплення", – коментують у Фонді "Повернись живим".

Водночас, як додають в ньому, зараз важливіше не кількість таких випадків, а якість результатів.

"Ми збираємо фідбек від підрозділів, визначаємо, якими характеристиками має володіти ефективний перехоплювач, і передаємо ці дані виробникам для доопрацювання. Так ми шукаємо рішення, які зможемо масштабувати. Донат від ОККО дозволить пришвидшити ці зусилля", - запевняють у Фонді.

Партію з 80 перехоплювачів, які були закуплені в рамках співпраці ОККО та "Повернись живим", військові перевірятимуть у бойових умовах. Це дозволить розширити випробування та швидше зібрати дані про те, які зразки краще справляються з реактивними цілями.

"У межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" ми вже спрямували понад 490 млн грн на підтримку наших захисників. Але війна постійно змінюється, з’являються нові загрози, які потребують нових технологічних рішень. Сьогодні один із таких викликів — реактивні ударні дрони", - зазначає Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу та розвитку ОККО.

За його словами, головне завдання зараз — допомогти військовим якомога швидше знайти ефективні засоби протидії цій загрозі та масштабувати їх застосування.

"Саме тому разом із фондом "Повернись живим" ми спрямовуємо зусилля не лише в готові рішення, а й у пошук, випробування та вдосконалення нових технологій", – констатує Василь Дмитрів.