До 250 тисяч гривень на бізнес: як українцям отримати грант від держави

Громадяни України можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень у рамках програми "Власна справа". Вона була запущена урядом у липні 2022 року.

Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу. Грант може отримати фізична та юридична особа, а також ФОП.

Розмір гранту;

до 75 тисяч гривень (виключно для фізичних осіб, з подальшою необхідністю зареєструватись як ФОП);

до 150 тисяч гривень (необхідно створити 1 робоче місце);

до 250 тисяч гривень (необхідно створити 2 робочих місця).

Крім того, потрібно представити бізнес-план для отримання гранту на власну справу. Детальніше про це - за посиланням.