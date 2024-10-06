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До 250 тысяч гривен на бизнес: как украинцам получить грант от государства

Фото: украинцы могут получить грант на бизнес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить грант на открытие или расширение собственного бизнеса. Максимальный размер гранта может составить до 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Граждане Украины могут получить микрогрант от 50 до 250 тысяч гривен в рамках программы "Собственное дело". Она была запущена правительством в июле 2022 года.

Денежные средства можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга. Грант может получить физическое и юридическое лицо, а также ФЛП.

Размер гранта;

  • до 75 тысяч гривен (исключительно для физических лиц, с последующей необходимостью зарегистрироваться как ФЛП);
  • до 150 тысяч гривен (необходимо создать 1 рабочее место);
  • до 250 тысяч гривен (необходимо создать 2 рабочих места).

Кроме того, нужно представить бизнес-план для получения гранта по собственному делу. Подробнее об этом - по ссылке.

Напомним, студенты в Украине теперь могут получить грант на обучение в университете, но есть несколько условий.

Больше о том, что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.

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Бизнес