До 250 тысяч гривен на бизнес: как украинцам получить грант от государства

Украинцы могут получить грант на открытие или расширение собственного бизнеса. Максимальный размер гранта может составить до 250 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.
Граждане Украины могут получить микрогрант от 50 до 250 тысяч гривен в рамках программы "Собственное дело". Она была запущена правительством в июле 2022 года.
Денежные средства можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга. Грант может получить физическое и юридическое лицо, а также ФЛП.
Размер гранта;
Кроме того, нужно представить бизнес-план для получения гранта по собственному делу. Подробнее об этом - по ссылке.
Напомним, студенты в Украине теперь могут получить грант на обучение в университете, но есть несколько условий.
Больше о том, что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.
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