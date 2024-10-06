До 250 тысяч гривен на бизнес: как украинцам получить грант от государства

Граждане Украины могут получить микрогрант от 50 до 250 тысяч гривен в рамках программы "Собственное дело". Она была запущена правительством в июле 2022 года.

Денежные средства можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга. Грант может получить физическое и юридическое лицо, а также ФЛП.

Размер гранта;

до 75 тысяч гривен (исключительно для физических лиц, с последующей необходимостью зарегистрироваться как ФЛП);

до 150 тысяч гривен (необходимо создать 1 рабочее место);

до 250 тысяч гривен (необходимо создать 2 рабочих места).

Кроме того, нужно представить бизнес-план для получения гранта по собственному делу. Подробнее об этом - по ссылке.