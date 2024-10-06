ua en ru
Вс, 06 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До 250 тысяч гривен на бизнес: как украинцам получить грант от государства

Киев, Воскресенье 06 октября 2024 22:54
UA EN RU
До 250 тысяч гривен на бизнес: как украинцам получить грант от государства Фото: украинцы могут получить грант на бизнес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить грант на открытие или расширение собственного бизнеса. Максимальный размер гранта может составить до 250 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Граждане Украины могут получить микрогрант от 50 до 250 тысяч гривен в рамках программы "Собственное дело". Она была запущена правительством в июле 2022 года.

Денежные средства можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга. Грант может получить физическое и юридическое лицо, а также ФЛП.

Размер гранта;

  • до 75 тысяч гривен (исключительно для физических лиц, с последующей необходимостью зарегистрироваться как ФЛП);
  • до 150 тысяч гривен (необходимо создать 1 рабочее место);
  • до 250 тысяч гривен (необходимо создать 2 рабочих места).

Кроме того, нужно представить бизнес-план для получения гранта по собственному делу. Подробнее об этом - по ссылке.

Напомним, студенты в Украине теперь могут получить грант на обучение в университете, но есть несколько условий.

Больше о том, что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бизнес
NEWS
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России