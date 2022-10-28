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РФ здійснила по Україні тисячі ракетних ударів і авіанальотів. Зеленський назвав точні цифри

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста з повітря кожного дня протягом останніх 8 місяців. Увесь цей час наше небо від ворога майстерно захищають ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ загалом здійснила по Україні 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.

Зеленський також вказав, що за останні дві доби ворог випустив понад 30 дронів-камікадзе. Проте, наші воїни не допустили прориву російських "стерв’ятників" вглиб країни і "приземлили" 23 Shahed-136.

Окрім цього, було перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х59, два ударних вертольоти К-52 і штурмовик Су-25 окупантів.

"Ми боремося, будемо збивати більше", - додав президент.

Нагадаємо, з 24 лютого ЗСУ знищили більше 69 тисяч загарбників.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України