РФ совершила по Украине тысячи ракетных ударов и авианалетов. Зеленский назвал точные цифры

Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в целом совершила по Украине 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

Зеленский также указал, что за последние двое суток враг выпустил более 30 дронов-камикадзе. Однако, наши воины не допустили прорыва российских "стервятников" вглубь страны и "приземлили" 23 Shahed-136.

Кроме этого, были превращены в металлолом управляемая авиационная ракета Х59, два ударных вертолета К-52 и штурмовик Су-25 оккупантов.

"Мы боремся, будем сбивать больше", - добавил президент.