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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ совершила по Украине тысячи ракетных ударов и авианалетов. Зеленский назвал точные цифры

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города с воздуха каждый день последние 8 месяцев. Все это время наше небо от врага мастерски защищают ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в целом совершила по Украине 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов.

Зеленский также указал, что за последние двое суток враг выпустил более 30 дронов-камикадзе. Однако, наши воины не допустили прорыва российских "стервятников" вглубь страны и "приземлили" 23 Shahed-136.

Кроме этого, были превращены в металлолом управляемая авиационная ракета Х59, два ударных вертолета К-52 и штурмовик Су-25 оккупантов.

"Мы боремся, будем сбивать больше", - добавил президент.

Напомним, с 24 февраля ВСУ уничтожили более 69 тысяч захватчиков.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины