РФ здійснила по Україні тисячі ракетних ударів і авіанальотів. Зеленський назвав точні цифри

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста з повітря кожного дня протягом останніх 8 місяців. Увесь цей час наше небо від ворога майстерно захищають ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ загалом здійснила по Україні 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.

Зеленський також вказав, що за останні дві доби ворог випустив понад 30 дронів-камікадзе. Проте, наші воїни не допустили прориву російських "стерв’ятників" вглиб країни і "приземлили" 23 Shahed-136.

Окрім цього, було перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х59, два ударних вертольоти К-52 і штурмовик Су-25 окупантів.

"Ми боремося, будемо збивати більше", - додав президент.