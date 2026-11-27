Пропозицію Єврокомісії про додаткову позику Україні підтримали 24 країни ЄС. Йдеться про 45 мільярдів євро на 2027 рік, а Європейська рада повернеться до цього питання в грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Кошта та фон дер Ляєн виступили після позачергового саміту ЄС у Брюсселі 26 листопада.
"Ми також обговорили пропозицію Комісії щодо додаткової позики Україні. Пропозицію підтримали 24 держави-члени", - сказав Кошта.
Він підтвердив, що одна з цих країн, Болгарія, долучиться лише до невійськової частини позики. Софія хоче зосередитися на регіонах України, де живе болгарська меншина.
Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна має отримати всі засоби, щоб вести переговори з позиції сили.
"Наша стратегія зрозуміла. Ми даємо Україні всі засоби, щоб вона вела переговори з позиції сили, і починається це з передбачуваної фінансової та військової підтримки",
Саме тому Єврокомісія запропонувала інструмент скоординованої підтримки України, який забезпечить 45 мільярдів євро у 2027 році. За словами фон дер Ляєн, ця пропозиція має широку підтримку.
"Тепер справа за Радою (ЄС - ред.): вона має завершити роботу, а ми, звісно, підтримуватимемо цю роботу до кінця й подбаємо, щоб і далі зміцнювати Україну заради безпеки самої Європи", - додала вона.
Головною темою саміту був довгостроковий бюджет ЄС на 2028-2034 роки. Домовитися про нього лідерам країн не вдалося.
Нагадаємо, 18 листопада Єврокомісія запропонувала новий механізм підтримки України на 2027 рік. Основну суму боргу Київ має повернути лише після того, як Росія виплатить репарації.
Напередодні саміту прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що країна візьме участь лише в невійськовій частині позики на 20 мільярдів євро. Водночас коштів на озброєння Софія не виділятиме.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, своєю чергою, повідомив, що його країна не долучиться до нового кредиту, але й не блокуватиме його.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступний рік Україні потрібно щонайменше 115 мільярдів євро. За його словами, про 90 мільярдів уже є домовленість, а ще 25 мільярдів треба знайти.