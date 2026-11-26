Болгарія готова долучитися до нового кредиту ЄС для України, але є нюанс
Уряд Болгарії готовий долучитися до нового кредиту Європейського Союзу для України обсягом 45 млрд євро, але лише до її невійськової частини у розмірі 20 млрд євро.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев перед засіданням Європейської ради у Брюсселі.
"Болгарія візьме участь у наданні позики у розмірі 20 млрд євро на невійськову підтримку України", - сказав Радев.
ін зазначив, що величезна історична діаспора болгар проживають в Україні, і "ми хочемо зосередити нашу підтримку саме на цій сфері".
"Ми зробимо свій внесок, але Болгарія не виділятиме коштів на озброєння",
Він також нагадав, що Болгарія вже є гарантом за двома попередніми кредитами ЄС Україні - на 45 млрд євро кожен. Загалом йдеться про зобовʼязання на 90 мільярдів.
За словами Радева, його країна також сплачує відсотки за цими позиками в межах загального бюджету європейського блоку.
Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія представила новий механізм підтримки України на 2027 рік. Він передбачає позику обсягом до 45 млрд євро. Основну суму боргу Київ має повернути лише після того, як Росія виплатить репарації.
Позика складатиметься з двох частин. На бюджетну підтримку передбачено 20 млрд євро, ще 25 млрд євро спрямують на військові потреби.
Водночас Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія виступають проти участі всіх країн ЄС у фінансуванні позики.