Словаччина не долучиться до нового кредиту ЄС для України на 45 мільярдів євро, але й не заблокує його. Замість цього країна пропонує інший спосіб допомоги.

Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Свою позицію політик озвучив напередодні саміту ЄС, де обговорюють багаторічний бюджет блоку та фінансування України.

Поділ кредиту на військову й невійськову частини Фіцо назвав "трюком Єврокомісії". За його словами, формально це одна позика.

За розрахунками прем'єра, участь у кредиті коштувала б Словаччині близько 11 мільйонів євро щороку - це були б відсотки за позикою.

Що Словаччина пропонує замість кредиту

Фіцо хоче, щоб гроші, які пішли б на обслуговування кредиту, Словаччина спрямувала на двосторонню допомогу Україні.

Він назвав чотири напрямки: цивільну техніку словацького виробництва, дизельне пальне, локомотиви та аварійні поставки електроенергії.

"Тобто жодних грошей, лише те, чого вони справді потребують. Принципово - словацького виробництва, щоб це підтримувало нашу промисловість", - зазначив словацький прем'єр.

Водночас, за його словами, Словаччина не має принципових заперечень проти того, щоб Україна отримала близько 140 мільярдів євро безпосередньо з багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки.