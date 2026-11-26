Словаччина не долучиться до кредиту ЄС для України: що Фіцо пропонує натомість
Словаччина не долучиться до нового кредиту ЄС для України на 45 мільярдів євро, але й не заблокує його. Замість цього країна пропонує інший спосіб допомоги.
Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Свою позицію політик озвучив напередодні саміту ЄС, де обговорюють багаторічний бюджет блоку та фінансування України.
Поділ кредиту на військову й невійськову частини Фіцо назвав "трюком Єврокомісії". За його словами, формально це одна позика.
За розрахунками прем'єра, участь у кредиті коштувала б Словаччині близько 11 мільйонів євро щороку - це були б відсотки за позикою.
Що Словаччина пропонує замість кредиту
Фіцо хоче, щоб гроші, які пішли б на обслуговування кредиту, Словаччина спрямувала на двосторонню допомогу Україні.
Він назвав чотири напрямки: цивільну техніку словацького виробництва, дизельне пальне, локомотиви та аварійні поставки електроенергії.
"Тобто жодних грошей, лише те, чого вони справді потребують. Принципово - словацького виробництва, щоб це підтримувало нашу промисловість",
Водночас, за його словами, Словаччина не має принципових заперечень проти того, щоб Україна отримала близько 140 мільярдів євро безпосередньо з багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки.
Нагадаємо, ЄС планує надати Україні 45 млрд євро кредиту у 2027 році. Водночас Reuters пише, що чотири країни виступають проти участі у фінансуванні позики.
Зазначимо, нещодавно Єврокомісія представила новий механізм підтримки України на 2027 рік. Він передбачає позику обсягом до 45 млрд євро, а основну суму боргу Київ має повернути після виплати Росією репарацій.