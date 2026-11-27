Цена и фон дер Ляен выступили после внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября.

"Мы также обсудили предложение Комиссии по дополнительному займу Украины. Предложение поддержали 24 государства-члена", - сказал Кошта.

Он подтвердил, что одна из этих стран, Болгария, присоединится только к невоенной части займа. София хочет сосредоточиться на регионах Украины, где живет болгарское меньшинство.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина должна получить все средства, чтобы вести переговоры с позиции силы.

"Наша стратегия ясна. Мы даем Украине все средства, чтобы она вела переговоры с позиции силы, и начинается это с предполагаемой финансовой и военной поддержки", - сказала она.

Именно поэтому Еврокомиссия предложила инструмент скоординированной поддержки Украины, который обеспечит 45 млрд евро в 2027 году. По словам фон дер Ляен, это предложение имеет широкую поддержку.

"Теперь дело за Советом (ЕС - ред.): оно должно завершить работу, а мы, конечно, будем поддерживать эту работу до конца и позаботимся, чтобы и дальше укреплять Украину ради безопасности самой Европы", - добавила она.

Главной темой саммита был долгосрочный бюджет ЕС на 2028-2034 годы. Договориться о нем лидерам стран не удалось.