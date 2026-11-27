Предложение Еврокомиссии о дополнительном займе Украины поддержали 24 страны ЕС. Речь идет о 45 миллиардах евро на 2027 год, а Европейский совет вернется к этому вопросу в декабре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Европейского совета Антониу Средства и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Цена и фон дер Ляен выступили после внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 26 ноября.
"Мы также обсудили предложение Комиссии по дополнительному займу Украины. Предложение поддержали 24 государства-члена", - сказал Кошта.
Он подтвердил, что одна из этих стран, Болгария, присоединится только к невоенной части займа. София хочет сосредоточиться на регионах Украины, где живет болгарское меньшинство.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина должна получить все средства, чтобы вести переговоры с позиции силы.
"Наша стратегия ясна. Мы даем Украине все средства, чтобы она вела переговоры с позиции силы, и начинается это с предполагаемой финансовой и военной поддержки",
Именно поэтому Еврокомиссия предложила инструмент скоординированной поддержки Украины, который обеспечит 45 млрд евро в 2027 году. По словам фон дер Ляен, это предложение имеет широкую поддержку.
"Теперь дело за Советом (ЕС - ред.): оно должно завершить работу, а мы, конечно, будем поддерживать эту работу до конца и позаботимся, чтобы и дальше укреплять Украину ради безопасности самой Европы", - добавила она.
Главной темой саммита был долгосрочный бюджет ЕС на 2028-2034 годы. Договориться о нем лидерам стран не удалось.
Напомним, 18 ноября Еврокомиссия представила новый механизм поддержки Украины на 2027 год. Основную сумму долга Киев должен вернуть только после того, как Россия выплатит репарации.
В преддверии саммита премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна примет участие только в невоенной части займа на 20 миллиардов евро. В то же время, средств на вооружение София не будет выделять.
Премьер Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, сообщил, что его страна не присоединится к новому кредиту, но и не будет его блокировать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующий год Украине нужно не менее 115 миллиардов евро. По его словам, о 90 миллиардах уже есть договоренность, а еще 25 миллиардов нужно найти.