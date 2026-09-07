225-й штурмовий полк перейшов під управління 7-го корпусу ДШВ, - джерела

225-й окремий штурмовий полк перейшов в оперативне підпорядкування 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в ЗСУ.
Як пояснив співрозмовник видання, це не означає, що 225-й полк увійшов до штатного складу 7-го корпусу. Йдеться саме про оперативне підпорядкування: полк виконуватиме бойові завдання у смузі відповідальності корпусу під управлінням його командування.
"Загалом такі зміни є позитивними, оскільки мають покращити координацію між органом управління та підрозділами. Адже раніше такі полки, навіть якщо виконували завдання у смузі корпусу, не підпорядковувались їм", - сказало джерело.
Нагадаємо, 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії "Азов".
Упродовж серпня кілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку перемістили в смугу відповідальності корпусу "Азов". На новій ділянці військовослужбовці вже провели успішні операції із зачистки ворога в смугах оборони бригад.
Зазначимо, нещодавно стало відомо, що 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" тимчасово не поповнює свої лави новобранцями. Відповідне рішення ухвалив Генеральний штаб ЗСУ.
РБК-Україна писало, що скандал навколо полку "Скеля" розгорівся наприкінці червня після розслідування "Бабеля" про можливі катування та смерті мобілізованих. Після оприлюднення матеріалу ДБР розпочало кримінальне провадження.