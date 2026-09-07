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225-й штурмовой полк перешел под управление 7-го корпуса ДШВ, - источники

15:55 07.09.2026 Пн
2 мин
Что должны улучшить такие изменения?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Getty Images)

225-й отдельный штурмовой полк перешел в оперативное подчинение 7-му корпусу быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ВСУ.

Как объяснил собеседник издания, это не значит, что 225-й полк вошел в штатный состав 7-го корпуса. Речь идет об оперативном подчинении: полк будет выполнять боевые задания в полосе ответственности корпуса под управлением его командования.

"В целом такие изменения положительны, поскольку должны улучшить координацию между органом управления и подразделениями. Ведь раньше такие полки, даже если выполняли задачи в полосе корпуса, не подчинялись им", - сказал источник.

Напомним, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса Нацгвардии "Азов".

В течение августа несколько батальонов "Скалы" вместе с управлением полка переместили в полосу ответственности корпуса "Азов". На новом участке военнослужащие уже провели успешные операции по зачистке врага в полосах обороны бригад.

Отметим, недавно стало известно, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" временно не пополняет свои ряды новобранцами. Соответствующее решение принял Генеральный штаб ВСУ.

РБК-Украина писало, что скандал вокруг полка "Скала" разгорелся в конце июня после расследования "Бабеля" о возможных пытках и смертях мобилизованных. После обнародования материала ДБР начало уголовное производство.

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