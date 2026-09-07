225-й штурмовой полк перешел под управление 7-го корпуса ДШВ, - источники

225-й отдельный штурмовой полк перешел в оперативное подчинение 7-му корпусу быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в ВСУ.
Как объяснил собеседник издания, это не значит, что 225-й полк вошел в штатный состав 7-го корпуса. Речь идет об оперативном подчинении: полк будет выполнять боевые задания в полосе ответственности корпуса под управлением его командования.
"В целом такие изменения положительны, поскольку должны улучшить координацию между органом управления и подразделениями. Ведь раньше такие полки, даже если выполняли задачи в полосе корпуса, не подчинялись им", - сказал источник.
Напомним, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса Нацгвардии "Азов".
В течение августа несколько батальонов "Скалы" вместе с управлением полка переместили в полосу ответственности корпуса "Азов". На новом участке военнослужащие уже провели успешные операции по зачистке врага в полосах обороны бригад.
Отметим, недавно стало известно, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" временно не пополняет свои ряды новобранцами. Соответствующее решение принял Генеральный штаб ВСУ.
РБК-Украина писало, что скандал вокруг полка "Скала" разгорелся в конце июня после расследования "Бабеля" о возможных пытках и смертях мобилизованных. После обнародования материала ДБР начало уголовное производство.