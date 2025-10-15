22 українські виші потрапили до рейтингу найкращих університетів світу: хто очолив список

У рейтингу World University Rankings 2026 від британського видання Times Higher Education опинилися 22 українські університети. Це на п’ять більше, ніж торік. Найкращим знову став Сумський державний університет, який зберіг свої позиції серед топових закладів світу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Times Higher Education.
Вже десятий рік поспіль найкращим університетом планети визнано Оксфордський університет (Велика Британія). Друге місце посів Массачусетський технологічний інститут, а третє - Принстонський і Кембриджський університети. Гарвард цього року зсунувся на п’яту позицію, яку ділить зі Стенфордом.
За кількістю університетів у рейтингу лідером залишаються США, а друге місце цьогоріч посіла Індія.
Українські виші у рейтингу:
