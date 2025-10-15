22 украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира: кто возглавил список

В рейтинге World University Rankings 2026 от британского издания Times Higher Education оказались 22 украинских университета. Это на пять больше, чем в прошлом году. Лучшим снова стал Сумской государственный университет, который сохранил свои позиции среди топовых заведений мира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times Higher Education.
Уже десятый год подряд лучшим университетом планеты признан Оксфордский университет (Великобритания). Второе место занял Массачусетский технологический институт, а третье - Принстонский и Кембриджский университеты.
Гарвард в этом году сдвинулся на пятую позицию, которую делит со Стэнфордом.
По количеству университетов в рейтинге лидером остаются США, а второе место в этом году заняла Индия.
Украинские вузы в рейтинге:
