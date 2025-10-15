RU

Общество Образование Деньги Изменения

22 украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира: кто возглавил список

Какие отечественные вузы попали в мировой рейтинг (фото: facebook.com kyiv.university)
Автор: Василина Копытко

В рейтинге World University Rankings 2026 от британского издания Times Higher Education оказались 22 украинских университета. Это на пять больше, чем в прошлом году. Лучшим снова стал Сумской государственный университет, который сохранил свои позиции среди топовых заведений мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times Higher Education.

Кто возглавил мировой рейтинг

Уже десятый год подряд лучшим университетом планеты признан Оксфордский университет (Великобритания). Второе место занял Массачусетский технологический институт, а третье - Принстонский и Кембриджский университеты.
Гарвард в этом году сдвинулся на пятую позицию, которую делит со Стэнфордом.

По количеству университетов в рейтинге лидером остаются США, а второе место в этом году заняла Индия.

Кто из украинских вузов вошел в рейтинг

Украинские вузы в рейтинге:

  • Сумской государственный университет занял место в диапазоне 1001-1200 позиций мирового рейтинга;
  • Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского, который вошел в группу 1201-1500;
  • Национальный медицинский университет имени Богомольца в диапазоне 1500+;
  • Днепровский технологический университет - 1500+;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1500+;
  • Харьковский авиационный институт - 1500+;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1500+;
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры - 1500+;
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 1500+; 
  • Национальный медицинский университет имени Пирогова, Винница - 1500+;
  • Национальный технический университет Харьковский политехнический институт - 1500+;
  • Киевский национальный политехнический университет Украины им. Игоря Сикорского - 1500+;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 1500+;
  • Одесский национальный университет имени Мечникова - 1500+;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1500+;
  • Государственный университет "Киевский авиационный институт" - 1500+;
  • Украинский государственный университет науки и технологий - 1500+;
  • Ужгородский национальный университет - 1500+;
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника - 1500+;
  • Харьковский национальный университет имени Каразина - 1500+;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1500+.

Читайте также о том, что какие украинские ВУЗы вошли в Испанский международный рейтинг SCImago Institutions Rankings.

Ранее мы писали о том, в каких украинских вузах был самый высокий балл при поступлении на бюджет.

