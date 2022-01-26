ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 22 тысяч жителей Львовской области остались без воды

Новина українською →
Львовская область, Среда 26 января 2022 15:15
Более 22 тысяч жителей Львовской области остались без воды Фото: кран с водой (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В селе Братковцы 25 января прорвало магистральную трубу. Авария оставила без водоснабжения более 22 тысяч жителей Стрыйского района Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по гражданской защите ЛОГА.

"25 января в 17:20 в с. Братковцы Стрыйского района прорвало магистральную трубу диаметром 630 мм. Без центрального водоснабжения остались г. Стрый, с. Миртюки, с. Добряны (22 тыс. абонентов). В г. Моршин и с. Баня Лисовицкая с пониженным давлением вода подается", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что медицинские учреждения в городе Стрый имеют свои запасы воды.

"Тепловая сеть г. Стрыя в количестве 30 котельных работает и обеспечена резервом воды. По состоянию на 06:00 26 января работы по восстановлению водоснабжения продолжаются", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 25 января три страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизия) остались без света. В частности, из-за отключения света по всему Бишкеку не было воды - не работал насосные станции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водоснабжение
NEWS
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ