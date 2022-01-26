Более 22 тысяч жителей Львовской области остались без воды

В селе Братковцы 25 января прорвало магистральную трубу. Авария оставила без водоснабжения более 22 тысяч жителей Стрыйского района Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по гражданской защите ЛОГА.

"25 января в 17:20 в с. Братковцы Стрыйского района прорвало магистральную трубу диаметром 630 мм. Без центрального водоснабжения остались г. Стрый, с. Миртюки, с. Добряны (22 тыс. абонентов). В г. Моршин и с. Баня Лисовицкая с пониженным давлением вода подается", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что медицинские учреждения в городе Стрый имеют свои запасы воды.

"Тепловая сеть г. Стрыя в количестве 30 котельных работает и обеспечена резервом воды. По состоянию на 06:00 26 января работы по восстановлению водоснабжения продолжаются", - уточнили в ведомстве.