Понад 22 тисячі жителів Львівської області залишилися без води

У селі Братківці 25 січня прорвало магістральну трубу. Аварія залишила без водопостачання понад 22 тисячі жителів Стрийського району Львівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з цивільного захисту ЛОДА.

"25 січня о 17:20 у с.Братківці Стрийського району прорвало магістральну трубу діаметром 630 мм. Без центрального водопостачання залишилися м. Стрий, с. Миртюки, с. Добряни (22 тис. абонентів). У м. Моршин та с.Баня Лісовицька зі зниженим тиском вода подається", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що медичні заклади в місті Стрий мають свої запаси води.

"Теплова мережа м. Стрия в кількості 30 котелень працює і забезпечена резервом води. Станом на 06:00 26 січня роботи з відновлення водопостачання тривають", - уточнили у відомстві.