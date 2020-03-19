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Почти 22 тыс. украинцев вернулись из Египта, - МИД

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 22:25
Почти 22 тыс. украинцев вернулись из Египта, - МИД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

19 012 украинцев вылетели из Шарм-эль-Шейха и 2736 - из Хургады

Почти 22 тыс. украинцев вернулись в Украину из египетских курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады после закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Так, по состоянию на 21:00, из Шарм-эль-Шейха вылетели 19 012 украинца, а из Хургады - 2736 граждан.

"Ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой. Все туроператоры выполняют свои обязательства", - говорится в сообщении.

Ранее, 18 марта, с курортов Египта вернулись 18 тыс. соотечественников.

Напомним, сегодня в МИД заявили, что до конца дня 19 марта, все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях египетских курортных городов Шарм-эль-Шейх и Хургада, вернутся домой.

Также РБК-Украина сообщало, что 20 марта начнут эвакуацию украинцев из Кипра. Два чартерных рейса запланированы из Ларнаки, билеты будут продаваться по льготной цене.

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Новости Украины МИД УкраиныэвакуацияЕгипетКоронавирус
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