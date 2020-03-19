Майже 22 тис. українців повернулися з Єгипту, - МЗС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

19 012 українців вилетіли з Шарм-ель-Шейху і 2736 - з Хургади

Майже 22 тис. українців повернулися до України з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейха та Хургади після закриття авіасполучення через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Так, станом на 21:00, з Шарм-ель-Шейху вилетіло 19 012 українців, а з Хургади - 2736 громадян.

"Ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм ель-Шейх та Хургада є повністю контрольованою. Усі туроператори виконують свої зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 18 березня, з курортів Єгипту повернулися 18 тис. співвітчизників.

Нагадаємо, сьогодні у МЗС заявили, що до кінця дня 19 березня, всі громадяни України, які перебували на карантині в готелях єгипетських курортних міст Шарм-ель-Шейху та Хургади, повернуться додому.

Також РБК-Україна повідомляло, що 20 березня почнуть евакуацію українців з Кіпру. Два чартерні рейси заплановані з Ларнаки, квитки будуть продаватися за пільговою ціною.