UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

До +22 тепла, але заморозки на ґрунті: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 1 жовтня, очікується тепла погода. На Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі, а на Київщині прогнозуються заморозки на поверхні грунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

Без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень в Україні 14-19°, на Закарпатті до 22°.

Фото: якою буде погода в Україні 1 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°.

Водночас синоптики попередили про І рівень (жовтий) небезпечності на Київщині. За прогнозами очікуються заморозки на поверхні грунту до 3°.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про перші заморозки цього тижня.

У Львівській області вони можливі з 30 вересня до 4 жовтня - від нуля до 2 градусів морозу, а в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу.

До того ж у Карпатах 22 вересня уже випав перший сніг.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві