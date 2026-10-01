До +22 тепла, але заморозки на ґрунті: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність.

Без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. У західних областях вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень в Україні 14-19°, на Закарпатті до 22°.

Фото: якою буде погода в Україні 1 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 14-19° тепла, у Києві 16-18°.

Водночас синоптики попередили про І рівень (жовтий) небезпечності на Київщині. За прогнозами очікуються заморозки на поверхні грунту до 3°.

Ваша пробная версия Premium закончилась