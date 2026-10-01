RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

До 22° тепла, но заморозки на грунте: какая погода будет сегодня в Украине

07:00 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 1 октября (коллаж РБК-Украина)

В Украине 1 октября ожидается теплая погода. В Приазовье и в Крыму местами кратковременные дожди, а в Киевской области прогнозируются заморозки на поверхности грунта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, только в Приазовье и в Крыму местами кратковременные дожди. В западных областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем в Украине 14-19 °, в Закарпатье до 22 °.

Фото: какой будет погода в Украине 1 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °.

В то же время синоптики предупредили о I уровне (желтом) опасности на Киевщине. По прогнозам, ожидаются заморозки на поверхности почвы до 3°.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Напомним, ранее синоптики предупредили о первых заморозках на этой неделе.

Во Львовской области они возможны с 30 сентября по 4 октября - от нуля до 2 градусов мороза, а в Ивано-Франковской ночью 30 сентября и 1 октября на поверхности почвы будет до 5 градусов мороза.

К тому же в Карпатах 22 сентября уже выпал первый снег.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве