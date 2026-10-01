До 22° тепла, но заморозки на грунте: какая погода будет сегодня в Украине

В Украине 1 октября ожидается теплая погода. В Приазовье и в Крыму местами кратковременные дожди, а в Киевской области прогнозируются заморозки на поверхности грунта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
Без осадков, только в Приазовье и в Крыму местами кратковременные дожди. В западных областях утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем в Украине 14-19 °, в Закарпатье до 22 °.
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °.
В то же время синоптики предупредили о I уровне (желтом) опасности на Киевщине. По прогнозам, ожидаются заморозки на поверхности почвы до 3°.
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Напомним, ранее синоптики предупредили о первых заморозках на этой неделе.
Во Львовской области они возможны с 30 сентября по 4 октября - от нуля до 2 градусов мороза, а в Ивано-Франковской ночью 30 сентября и 1 октября на поверхности почвы будет до 5 градусов мороза.
К тому же в Карпатах 22 сентября уже выпал первый снег.